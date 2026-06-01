rupor.md logorupor
1 Июня 2026, 09:59
1 660
Кандидат от «Демократии дома» выиграла выборы мэра коммуны Русештий Ной

Во втором туре голосования она набрала 61,18% голосов. Кандидат от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС/PAS) Валентина Мерла получила 38,82% голосов.

Диана Настас была выдвинута Политической партией «Демократия дома» и получила поддержку 1 029 избирателей. За контркандидата Валентину Мерлю проголосовали 653 человека, пишет rupor.md

Во втором туре избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. В случае равенства победителем признается кандидат, получивший больше голосов в первом туре.

Согласно избирательному законодательству, после подведения итогов голосования окружной избирательный совет должен подтвердить результаты выборов и утвердить мандат избранного мэра не позднее чем через 10 дней после дня голосования.

