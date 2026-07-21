Кандидат на пост главы Минздрава опроверг слухи о родстве с Речаном: Это политический пиар.

«Это всего лишь политический пиар. Со всей уверенностью говорю вам, что у меня нет никаких родственных связей с господином Дорином Речаном. Я работал в его кабинете…», — заявил Гаснаш, цитирует realitatea.md

Согласно декларации об имуществе и доходах, в 2025 году Александру Гаснаш получил зарплату более 465 600 леев от Государственной канцелярии и еще 34 100 леев от Аппарата президента. Назначенный министр здравоохранения также заработал почти 111 000 леев от преподавательской деятельности в Государственном университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану, а также получил более 10 500 леев процентов от вкладов в Victoriabank и MAIB.

Гаснаш владеет текущим счетом в MAIB на сумму более 624 000 леев.

Сегодня Василе Тофан пришел в парламент, чтобы представить программу деятельности правительства и состав кабинета министров, после чего запросить вотум доверия депутатов.