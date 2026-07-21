theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
21 Июля 2026, 14:10
12 626
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кандидат на пост главы Минздрава опроверг слухи о родстве с Речаном: Это политический пиар

Кандидат на пост главы Минздрава Александру Гаснаш опроверг наличие каких-либо родственных связей с бывшим премьер-министром Дорином Речаном, назвав слухи об этом «политическим пиаром».

Кандидат на пост главы Минздрава опроверг слухи о родстве с Речаном: Это политический пиар.
Кандидат на пост главы Минздрава опроверг слухи о родстве с Речаном: Это политический пиар.

«Это всего лишь политический пиар. Со всей уверенностью говорю вам, что у меня нет никаких родственных связей с господином Дорином Речаном. Я работал в его кабинете…», — заявил Гаснаш, цитирует realitatea.md

Согласно декларации об имуществе и доходах, в 2025 году Александру Гаснаш получил зарплату более 465 600 леев от Государственной канцелярии и еще 34 100 леев от Аппарата президента. Назначенный министр здравоохранения также заработал почти 111 000 леев от преподавательской деятельности в Государственном университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану, а также получил более 10 500 леев процентов от вкладов в Victoriabank и MAIB.

Гаснаш владеет текущим счетом в MAIB на сумму более 624 000 леев.

Сегодня Василе Тофан пришел в парламент, чтобы представить программу деятельности правительства и состав кабинета министров, после чего запросить вотум доверия депутатов.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте