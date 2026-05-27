Infotag.md logoInfotag
27 Мая 2026, 20:36
48
Калин: Для Приднестровья евразийская идея тесно связана с сохранением идентичности

Евразийская интеграция является для Приднестровья стратегическим внешнеполитическим приоритетом, заявил Калин.

Об этом заявил так называемый депутат законодательного органа региона Виталий Калин в своем онлайн-докладе на X международной конференции «Россия и мир: диалоги – 2026. Новая реальность» в Москве, передает infotag.md

По его словам, "для Приднестровья евразийская идея тесно связана с сохранением собственной идентичности, многонационального характера общества и историко-культурной самобытности региона". 

«Несмотря на активное продвижение евразийского курса, Приднестровье сталкивается с рядом серьезных ограничений. Основными препятствиями остаются международная непризнанность республики, отсутствие прямой территориальной связи с государствами ЕАЭС, а также высокий уровень зависимости экономики от внешних рынков», – отметил депутат, подчеркнув, что «в современных условиях дальнейшая эффективность евразийского курса Приднестровья будет зависеть от внутренней устойчивости, а также от готовности евразийских государств развивать сотрудничество с непризнанными территориями».

Источник
