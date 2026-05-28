Ион Чебан прошел проверку на алкоголь после обвинений депутата от ПДС.

На опубликованном видео Чебан дует в алкотестер Dräger, после чего прибор показывает результат 0,00, передает rupor.md

На кадрах также видно, как у Чебана берут кровь для анализа. После этого он заявил, что представители ПДС распространяют ложь и манипулируют тем, что произошло в парламенте.

«Ложь и пропаганда, распространяемая ПДС, и то, как они манипулируют через пешек и институты, которые им служат. Предлагаю всем депутатам и тем, кто находится у власти, обнародовать все тесты. Именно так они манипулируют тем, что на самом деле произошло в парламенте, когда меня намеренно спровоцировали и оскорбляли „избранники“ от ПДС», - заявил Чебан.

Ранее Раду Мариан резко прокомментировал поведение Чебана в парламенте. Он заявил, что мэр пытался пройти к центральной трибуне, хотя не является ни депутатом, ни членом правительства.

«Я такого еще не видел. Что на него нашло? Возможно, он был под влиянием каких-то веществ, иначе я не могу это объяснить», - заявил Мариан.

Инцидент произошел во время пленарного заседания. Чебан пришел в зал парламента, после чего у него возникла перепалка с депутатами от ПДС. В ситуацию вмешалась охрана, а председатель парламента Игорь Гросу несколько раз попросил мэра занять место в зоне для граждан и не мешать заседанию.



