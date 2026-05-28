Ион Чебан прошел проверку на алкоголь после обвинений депутата от ПДС
Мэр Кишинева Ион Чебан прошел проверку на алкоголь после заявления депутата от ПДС Раду Мариана, который предположил, что во время инцидента в парламенте градоначальник мог быть «под влиянием каких-то веществ».
На опубликованном видео Чебан дует в алкотестер Dräger, после чего прибор показывает результат 0,00, передает rupor.md
На кадрах также видно, как у Чебана берут кровь для анализа. После этого он заявил, что представители ПДС распространяют ложь и манипулируют тем, что произошло в парламенте.
«Ложь и пропаганда, распространяемая ПДС, и то, как они манипулируют через пешек и институты, которые им служат. Предлагаю всем депутатам и тем, кто находится у власти, обнародовать все тесты. Именно так они манипулируют тем, что на самом деле произошло в парламенте, когда меня намеренно спровоцировали и оскорбляли „избранники“ от ПДС», - заявил Чебан.
Ранее Раду Мариан резко прокомментировал поведение Чебана в парламенте. Он заявил, что мэр пытался пройти к центральной трибуне, хотя не является ни депутатом, ни членом правительства.
«Я такого еще не видел. Что на него нашло? Возможно, он был под влиянием каких-то веществ, иначе я не могу это объяснить», - заявил Мариан.
Инцидент произошел во время пленарного заседания. Чебан пришел в зал парламента, после чего у него возникла перепалка с депутатами от ПДС. В ситуацию вмешалась охрана, а председатель парламента Игорь Гросу несколько раз попросил мэра занять место в зоне для граждан и не мешать заседанию.