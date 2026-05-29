theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
29 Мая 2026, 13:50
8 697
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гуцул о решении суда: Они отняли у меня свободу, но не смогли отнять достоинство

«Мне искренне и по-человечески больно. Я выстою», — с таким заявлением башкан Гагаузии Евгения Гуцул обратилась после того, как Апелляционная палата оставила в силе вынесенный против неё обвинительный приговор.

Гуцул о решении суда: Они отняли у меня свободу, но не смогли отнять достоинство.
Гуцул о решении суда: Они отняли у меня свободу, но не смогли отнять достоинство.

Гуцул утверждает, что восприняла решение суда спокойно, и заявляет, что в основе вердикта лежат не столько юридические аргументы, сколько политические мотивы, передает agora.md

«Когда власть боится правды и народной поддержки, она перестаёт руководствоваться законом», — говорится в заявлении Евгении Гуцул, переданном из пенитенциарного учреждения № 13 через её адвокатов.

«Да, мне больно. Мне искренне и по-человечески больно. Но именно через эти испытания я стала сильнее. Они отняли у меня свободу, но не смогли отнять моё достоинство, совесть и любовь к моему народу.

Я верю, что история расставит всё по своим местам. Каждый получит то, что заслуживает: и те, кто сегодня ради власти разрушает чужие судьбы, и те, кто, несмотря на все трудности, остаётся верен себе и своим принципам», — добавила башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

Адвокат башкана Сергей Морару сообщил, что решение Апелляционной палаты будет обжаловано в Высшей судебной палате.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте