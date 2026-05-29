Гуцул о решении суда: Они отняли у меня свободу, но не смогли отнять достоинство.

Гуцул утверждает, что восприняла решение суда спокойно, и заявляет, что в основе вердикта лежат не столько юридические аргументы, сколько политические мотивы, передает agora.md

«Когда власть боится правды и народной поддержки, она перестаёт руководствоваться законом», — говорится в заявлении Евгении Гуцул, переданном из пенитенциарного учреждения № 13 через её адвокатов.

«Да, мне больно. Мне искренне и по-человечески больно. Но именно через эти испытания я стала сильнее. Они отняли у меня свободу, но не смогли отнять моё достоинство, совесть и любовь к моему народу.

Я верю, что история расставит всё по своим местам. Каждый получит то, что заслуживает: и те, кто сегодня ради власти разрушает чужие судьбы, и те, кто, несмотря на все трудности, остаётся верен себе и своим принципам», — добавила башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

Адвокат башкана Сергей Морару сообщил, что решение Апелляционной палаты будет обжаловано в Высшей судебной палате.