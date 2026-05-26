Гуцул написала книгу о "политическом преследовании" ее персоны.

Работа башкана получила название «Дело Гуцул: анатомия политического преследования», сообщает infotag.md

Книга издана на основе 30 писем, написанных ею в период содержания под стражей (с августа 2025 года).

Гуцул, входящая в ближайшее окружение беглого олигарха Илана Шора, описывает обстоятельства своего ареста, ход судебного процесса и «жесткое политическое давление со стороны центральных властей Молдовы».

Книга опубликована на нескольких языках, но авторский – русский. На обложке – лицо Гуцул с зажатым желтыми руками ртом. Книга вышла за два дня до решения Апелляционной палаты, которая завершила рассмотрение дела.

По решению суда первой инстанции, 5 августа 2025 года Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы за участие в незаконном финансировании политической партии «Шор», впоследствии объявленной неконституционной.