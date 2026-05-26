theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
26 Мая 2026, 12:45
3 814
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гуцул написала книгу о "политическом преследовании" ее персоны

В книге также описываются условия содержания в тюрьме №13: сырость, плесень на стенах, мыши и тараканы везде.

Гуцул написала книгу о &#34;политическом преследовании&#34; ее персоны.
Гуцул написала книгу о "политическом преследовании" ее персоны.

Работа башкана получила название «Дело Гуцул: анатомия политического преследования», сообщает infotag.md

Книга издана на основе 30 писем, написанных ею в период содержания под стражей (с августа 2025 года). 

Гуцул, входящая в ближайшее окружение беглого олигарха Илана Шора, описывает обстоятельства своего ареста, ход судебного процесса и «жесткое политическое давление со стороны центральных властей Молдовы». 

Книга опубликована на нескольких языках, но авторский – русский. На обложке – лицо Гуцул с зажатым желтыми руками ртом. Книга вышла за два дня до решения Апелляционной палаты, которая завершила рассмотрение дела. 

По решению суда первой инстанции, 5 августа 2025 года Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы за участие в незаконном финансировании политической партии «Шор», впоследствии объявленной неконституционной.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте