Гросу — Захаровой: Пусть Россия сначала спасёт саму себя.

10 июня в ходе брифинга Мария Захарова заявила, что жители Гагаузии и Приднестровского региона выступают за сближение с Москвой и не поддерживают идею объединения с Румынией, сообщает agora.md

«Население Гагаузии и Приднестровья имеет другие внешнеполитические приоритеты. Они не видят себя ни в Румынии, ни в Европейском союзе. Они стремятся сохранить максимально тесные и взаимовыгодные отношения с Россией. Они видят в России защитника», — заявила официальный представитель МИД России.

В ответ председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что России следует сначала решить собственные проблемы.

«Когда Российская Федерация пытается кого-то “спасать”, например Гагаузскую автономию или Приднестровье, посмотрите, в каком тупике оказываются эти регионы. Посмотрите на Приднестровье. Люди оттуда уезжают. Я говорю это не с удовольствием. Людям приходится каждый день пересекать Днестр, приезжать в Кишинёв, чтобы заработать себе на хлеб. Вот это и есть общественная модель, модель государства, которую строит и продвигает “русский мир”, который олицетворяет Путин», — заявил Гросу.

Он также прокомментировал ситуацию в Гагаузии.

«Посмотрите на Гагаузию. Этот тупик подпитывается, вдохновляется, поддерживается и поощряется Российской Федерацией. Я хочу сказать им совершенно ясно: мы никому не позволим вмешиваться во внутренние дела Республики Молдова. Пусть это будет понятно и нашим гагаузским коллегам. Чем быстрее вы избавитесь от этого стереотипа, этой ностальгии и мечты о том, что кто-то придёт, поможет и будет вас финансировать, тем лучше. Этого не произойдёт. Здесь Республика Молдова, и здесь будет действовать законодательство Республики Молдова», — подчеркнул председатель парламента.



