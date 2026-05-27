Гросу стал единственным претендентом на руководство PAS.

Заявления были сделаны в эфире передачи Forum на Vocea Basarabiei, сообщает unimedia.info

«Официально есть один кандидат и одна программа. Господин председатель Игорь Гросу является кандидатом на должность председателя и представляет команду из нескольких членов, которые войдут в его состав. Речь идёт как о вице-председателях, так и о членах Национального политического бюро», — заявила Герман.

Дойна Герман также сообщила, что в новую команду войдут как действующие члены партии, так и новые лица.

«Будут и новые, и прежние. Партия — это живой организм, и нормально, когда приходят новые люди. В то же время основным ориентиром остаётся команда, которая руководила партией во время двух важных избирательных кампаний — а точнее даже трёх: референдума, президентских и парламентских выборов. Это хороший политический результат для PAS», — добавила вице-спикер.

28 марта председатель парламента Игорь Гросу объявил, что 14 июня 2026 года состоится съезд партии, на котором будет избрано руководство.

Тогда же Гросу официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на новый срок на пост председателя партии «Действие и солидарность» (PAS).