theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
27 Мая 2026, 09:31
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гросу стал единственным претендентом на руководство PAS

Вице-спикер парламента Дойна Герман заявила, что на съезде PAS, который пройдет 14 июня, Игорь Гросу будет баллотироваться на новый срок в качестве председателя формирования и останется единственным претендентом на эту должность.

Гросу стал единственным претендентом на руководство PAS.
Гросу стал единственным претендентом на руководство PAS.

Заявления были сделаны в эфире передачи Forum на Vocea Basarabiei, сообщает unimedia.info 

«Официально есть один кандидат и одна программа. Господин председатель Игорь Гросу является кандидатом на должность председателя и представляет команду из нескольких членов, которые войдут в его состав. Речь идёт как о вице-председателях, так и о членах Национального политического бюро», — заявила Герман.

Дойна Герман также сообщила, что в новую команду войдут как действующие члены партии, так и новые лица.

«Будут и новые, и прежние. Партия — это живой организм, и нормально, когда приходят новые люди. В то же время основным ориентиром остаётся команда, которая руководила партией во время двух важных избирательных кампаний — а точнее даже трёх: референдума, президентских и парламентских выборов. Это хороший политический результат для PAS», — добавила вице-спикер.

28 марта председатель парламента Игорь Гросу объявил, что 14 июня 2026 года состоится съезд партии, на котором будет избрано руководство.

Тогда же Гросу официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на новый срок на пост председателя партии «Действие и солидарность» (PAS).

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте