Гросу: Районов в Молдове больше не будет, лично мне больше нравится "уезд".

Районы могут быть радикально реорганизованы в рамках реформы местного публичного управления в Молдове.

Председатель парламента Игорь Гросу подтвердил, что количество административно-территориальных единиц второго уровня будет значительно сокращено, а новые образования больше не будут называться районами.

«В целом районов у нас не будет. А то, что их будет меньше, — это точно», — заявил Игорь Гросу перед заседанием парламента 17 сентября.

По словам спикера, новые административные единицы должны быть крупнее, при этом муниципалитеты Кишинев и Бельцы сохранят свой отдельный статус.

Игорь Гросу уточнил, что в рамках нового административно-территориального устройства также сохранятся некоторые структуры с особым статусом.

«АТО Гагаузия, Болгарская культурная единица Тараклия... То есть сейчас я вам перечислил... раз, два, три, четыре, которые, по сути, сохраняются», — сказал председатель парламента.

Глава законодательного органа отказался сообщить, как будут называться новые административно-территориальные единицы второго уровня, отметив лишь, что «уезд» (judet) — одно из названий, которое ему нравится.

«Сейчас я не буду настаивать на названии. У меня тоже есть свои предпочтения. Красиво звучит “уезд”. “Уезд” звучит красивее, чем “районы”. Но это вопрос вкуса. Важно то, что второй уровень сохраняется. И у нас будет уровень примэрий, объединенных примэрий. Второй уровень тоже будет, скажем так, перезагружен — с точки зрения территории, размера территории и полномочий», — объяснил Гросу.

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как генеральный секретарь правительства Алексей Бузу объявил, что после реформы местного публичного управления из 32 существующих сегодня районов должно остаться менее восьми.

В то же время советы второго уровня должны получить более ограниченные полномочия, а примэрии стать главными субъектами местного развития.

«Будет меньше восьми районов. Второй уровень после реформы будет значительно меньше. У него будет более узкий, но более глубокий мандат, и у него не будет настолько большого бюджета. Главными субъектами местного развития будут примэрии», — заявил Алексей Бузу.

После реформы объединения административных единиц в Республике Молдова должно остаться 292 примэрии.