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tv8.md logotv8
24 Июля 2026, 17:00
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Гросу: Протест у НАРЭ был политическим, а не конструктивным

Протест оппозиции против возможного повышения тарифа на газ является проявлением лицемерия и преследует скорее политические цели, чем поиск реальных решений. Об этом заявил председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу.

Гросу: Протест у НАРЭ был политическим, а не конструктивным.
Гросу: Протест у НАРЭ был политическим, а не конструктивным.

По его словам, участники акции критикуют будущий тариф, но не предлагают конкретных мер по сокращению внутренних расходов газовой системы, пишет tv8.md

«Я бы поверил в искренность оппозиции, если бы она выступила с разумными предложениями», — заявил Игорь Гросу.

По его словам, тариф на газ состоит из двух основных компонентов: закупочной цены на внешних рынках и внутренних расходов на распределение, транспортировку и оплату труда сотрудников. Власти практически не могут влиять на стоимость импорта, поскольку она зависит от ситуации на международных рынках и уровня региональной безопасности.

«Мы вынуждены покупать газ на рынке. Вы видите, что происходит в Ормузском проливе, вновь происходит эскалация, в Черном море атакуют суда, перевозящие топливо», — отметил Гросу.

В этих условиях, считает лидер PAS, внимание следует сосредоточить на внутренних расходах, которые можно анализировать и сокращать. По его словам, около трех леев в стоимости каждого кубометра газа приходится на оплату услуг по распределению, которые Energocom перечисляет компании «Молдовагаз». В эту сумму также входит оплата труда примерно пяти тысяч сотрудников компании.

Гросу заявил, что оппозиция выглядела бы более убедительно, если бы предложила ограничить зарплаты руководства Energocom, «Молдовагаз» и НАРЭ или выступила с другими конкретными мерами по снижению расходов.

Заявление Гросу прозвучало после того, как депутаты оппозиции и их сторонники провели акцию протеста у здания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), выступив против возможного повышения тарифа на газ. Участники акции утверждали, что в новый тариф включены необоснованные расходы, и передали в агентство соответствующую резолюцию. Генеральный директор НАРЭ Алексей Таран отверг эти обвинения и призвал протестующих отказаться от политического шоу и вести конструктивный разговор, основанный на конкретных цифрах.

Источник
tv8.md logotv8
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