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unimedia.info logounimedia
6 Июля 2026, 20:08
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Гросу опроверг слухи о возможном уходе депутатов из PAS: Мы сплоченная команда

Председатель PAS и спикер парламента Игорь Гросу отверг появившиеся в публичном пространстве сообщения о том, что несколько депутатов правящей партии намерены покинуть парламентскую фракцию и само политическое формирование.

Гросу опроверг слухи о возможном уходе депутатов из PAS: Мы сплоченная команда.
Гросу опроверг слухи о возможном уходе депутатов из PAS: Мы сплоченная команда.

«Это фейк. Если вы обратили внимание, те, кто распространил эту информацию, относятся к категории суверенистов, сторонников AUR в Молдове. Этот фейк затем начали тиражировать и в румынской прессе», — сказал спикер, сообщает unimedia.info

По словам лидера PAS, распространяемые сообщения являются попыткой манипуляции общественным мнением.

«Уверяю вас, это манипуляция. Команда PAS остается сплоченной и единой», — подчеркнул Игорь Гросу.

Источник
unimedia.info logounimedia
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