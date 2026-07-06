Гросу опроверг слухи о возможном уходе депутатов из PAS: Мы сплоченная команда.

Председатель PAS и спикер парламента Игорь Гросу отверг появившиеся в публичном пространстве сообщения о том, что несколько депутатов правящей партии намерены покинуть парламентскую фракцию и само политическое формирование.

«Это фейк. Если вы обратили внимание, те, кто распространил эту информацию, относятся к категории суверенистов, сторонников AUR в Молдове. Этот фейк затем начали тиражировать и в румынской прессе», — сказал спикер, сообщает unimedia.info

По словам лидера PAS, распространяемые сообщения являются попыткой манипуляции общественным мнением.

«Уверяю вас, это манипуляция. Команда PAS остается сплоченной и единой», — подчеркнул Игорь Гросу.