jurnal.md logojurnal
29 Мая 2026, 13:08
20
Гросу о книге Гуцул: "Она точно сама написала?"

Председатель парламента Игорь Гросу с иронией высказался по поводу выхода книги башкана Евгении Гуцул, которая была окончательно приговорена к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии «Шор».

Гросу усомнился в том, что книга действительно была написана Гуцул

«Ну пожалуйста… А она сама написала? Точно? (…) Если увижу её, полистаю», — заявил Игорь Гросу.

Книга «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» была опубликована в период, когда Евгения Гуцул находится под стражей в тюрьме №13. В издание вошли 30 писем — часть из них была отправлена, часть нет — в которых говорится об отношениях между Кишинёвом и Комратом, предполагаемом политическом давлении, аресте и условиях содержания в тюрьме.

Евгения Гуцул была приговорена в августе 2025 года к семи годам лишения свободы за соучастие в незаконном финансировании партии «Шор», признанной неконституционной в 2023 году. По данным прокуроров, в период с 2019 по 2022 год Гуцул принимала участие в доставке в Молдову денежных средств, поступавших от организованной преступной группы, в основном из Российской Федерации. Башкан отвергает все обвинения.

