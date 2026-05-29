Гросу о книге Гуцул: "Она точно сама написала?".

Гросу усомнился в том, что книга действительно была написана Гуцул, сообщает jurnal.md

«Ну пожалуйста… А она сама написала? Точно? (…) Если увижу её, полистаю», — заявил Игорь Гросу.

Книга «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» была опубликована в период, когда Евгения Гуцул находится под стражей в тюрьме №13. В издание вошли 30 писем — часть из них была отправлена, часть нет — в которых говорится об отношениях между Кишинёвом и Комратом, предполагаемом политическом давлении, аресте и условиях содержания в тюрьме.

Евгения Гуцул была приговорена в августе 2025 года к семи годам лишения свободы за соучастие в незаконном финансировании партии «Шор», признанной неконституционной в 2023 году. По данным прокуроров, в период с 2019 по 2022 год Гуцул принимала участие в доставке в Молдову денежных средств, поступавших от организованной преступной группы, в основном из Российской Федерации. Башкан отвергает все обвинения.