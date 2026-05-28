Гросу о 75 000 евро генпрокурора: Есть интерес, чтобы подогревать эту ситуацию.

Гросу заявил, что глава прокуратуры должен предоставить как можно больше объяснений, чтобы устранить все подозрения, возникшие в публичном пространстве, сообщает realitatea.md

«Господин генеральный прокурор должен как можно больше коммуницировать, объяснять и снять все подозрения», — заявил спикер парламента.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в контексте работы комиссий Vetting и Pre-Vetting, Игорь Гросу отметил, что подобные случаи вызывают недоумение в обществе. Он подчеркнул, что ни один другой генеральный прокурор ранее не фигурировал в историях о нахождении столь крупной суммы денег.

В то же время председатель парламента предположил, что вокруг этого дела могут существовать интересы, направленные на усиление напряженности на фоне реформы системы юстиции.

«Не исключаю, что есть и определенные интересы, чтобы подогревать эту ситуацию. Систему еще нужно очищать. Есть те, кто провалил проверки, ушел обиженным или покинул систему. Там борьба будет продолжаться», — заявил Игорь Гросу.

Александр Макидон, назначенный генеральным прокурором в апреле, дважды проходил слушания в рамках процедуры проверки этической и финансовой добропорядочности.

Одним из рассматриваемых эпизодов стала сумма в 75 тысяч евро, происхождение которой, по словам прокурора, связано с накоплениями его родителей, хранившимися наличными и впоследствии найденными в семейном подвале.

Согласно его объяснениям, деньги были поделены между ним и его сестрой, сотрудницей НЦБК: она получила 20 тысяч евро, а ему досталось 55 тысяч евро. Разницу он объяснил тем, что сестра ранее уже приобрела жилье при финансовой поддержке родителей.

Часть средств, по словам Макидона, была использована для покупки квартиры в Кишиневе, приобретенной за 34 тысячи евро.

Однако комиссия установила, что рыночная стоимость жилья была выше — около 45 тысяч евро, что вызвало вопросы относительно заявленной цены сделки.

При этом комиссия отметила, что, несмотря на существующие сомнения относительно реальной стоимости покупки, доказательств умышленного занижения цены найдено не было.