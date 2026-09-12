Гросу: Молдова заботится обо всех гражданах, независимо от места проживания.

Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что Республика Молдова заботится обо всех своих гражданах, независимо от того, на каком берегу Днестра они живут.

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания парламента, передает infotag.md

Отвечая на вопросы журналистов по поводу обвинений приднестровского так называемого «министерства государственной безопасности» о, якобы, «новых информационных атаках» Кишинева против приднестровского региона, Гросу сказал, что «нет ничего подобного».

«Мы заботимся обо всех наших гражданах. Действия конституционных властей приносят пользу в том числе жителям левобережья Днестра. Ежедневно, десятки тысяч жителей Приднестровья приезжают на правый берег Днестра, где официально работают, платят налоги и социальные взносы, пользуются медицинскими услугами и получают образование. Многие из них предпочитают получать пенсию на правом берегу», - перечислил спикер.

Он подчеркнул, что «это вклад, который Молдова делает для своих граждан».

«В Тирасполе прекрасно знают и понимают, что все, что мы делаем, — правильно и, в том числе в - их интересах. Приглашаем их почаще приезжать к нам на шопинг и заниматься другими делами — если нужно поправить здоровье, сделать инвестиции. Я вижу, что они в Кишиневе инвестируют, покупают квартиры, ходят к врачам», — отметил Гросу.

Ранее так называемое «министерство государственной безопасности» региона в очередной раз обвинило Службу информации и безопасности Молдовы (СИБ) в координации «новой волны информационных атак» против Приднестровья.