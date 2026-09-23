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unimedia.info logounimedia
23 Сентября 2026, 20:08
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Герман: Мы выбрали энергонезависимость, и, несмотря на ее цену, так гораздо лучше

Заявление вице-председателя парламента Дойны Герман прозвучало во время обсуждений введения чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах.

Герман: Мы выбрали энергонезависимость, и, несмотря на ее цену, так гораздо лучше.
Герман: Мы выбрали энергонезависимость, и, несмотря на ее цену, так гораздо лучше.

«Много лет нам вбивали в голову по пропагандистским телеканалам, что мы бедная страна и должны иметь дешевую энергию. Ничего более ошибочного и быть не может. Мы страна, у которой нет собственных энергетических ресурсов, и именно поэтому должны бережно, очень бережно использовать каждый кубометр газа и каждый киловатт, который мы покупаем.

А если вы поспешите сказать, что раньше газ был дешевым, я скажу вам, что именно это обошлось нам дороже всего, потому что Россия одной рукой продавала нам дешевый газ, а другой — коррумпировала политиков, которые взамен были вынуждены держать страну в подчинении и не давать ей развиваться.

Эти времена прошли. К счастью, мы выбрали энергетическую независимость, и, несмотря на все ее издержки, так гораздо лучше, и для будущих поколений будет гораздо лучше», — заявила Дойна Герман в парламенте во время обсуждений введения чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах, сообщает unimedia.info

Накануне парламент проголосовал за введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах, которое будет действовать в течение 60 дней, начиная с 26 сентября.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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