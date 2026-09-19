Фленкя: Данные о складе в Колбасне не отменяют риска возможного конфликта.

Публично озвученная оценка радиуса возможного поражения в случае инцидента на складе боеприпасов в Колбасне не является главным вопросом с точки зрения региональной безопасности.

Такое мнение высказал бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя в ходе интервью morari.live, передает noi.md

По его словам, гораздо важнее то, кто может быть признан ответственным за возможный инцидент.

В ходе передачи обсуждались опубликованные Службой информации и безопасности оценки, согласно которым риск от объекта является ограниченным и контролируемым, а радиус возможного поражения оценивался примерно в два километра.

Фленкя отметил, что техническая оценка важна для подготовки конкретных мер безопасности, однако существует и политико-военное измерение проблемы.

«Вопрос не в том, насколько эти осколки разлетятся, на 2 км или на 1,5 км, а вопрос в том, кого Москва определит ответственным за этот инцидент либо за этот взрыв», — заявил он.

По его мнению, в случае атаки на объект, где находятся российские военнослужащие, Москва может рассматривать произошедшее как прямую агрессию.

Фленкя подчеркнул, что в таком сценарии последствия могут зависеть не только от масштаба непосредственного взрыва, но и от последующей политической оценки его источника.

«Удар уже будет не по Колбасне, а удар уже будет по центрам принятия решений», — сказал он.