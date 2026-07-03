theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
3 Июля 2026, 18:00
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Федор Гагауз: Центральная власть обязана гарантировать полномочия автономии, а не отменять их

Экс-депутат Федор Гагауз раскритиковал позицию бывшего председателя Конституционного суда Александру Тэнасэ о выборах в Народное собрание Гагаузии.

Федор Гагауз: Центральная власть обязана гарантировать полномочия автономии, а не отменять их.
Федор Гагауз: Центральная власть обязана гарантировать полномочия автономии, а не отменять их.

По его мнению, кризис возник не из-за действий автономии, а из-за противоречий между Избирательным кодексом Молдовы и законом об особом статусе Гагаузии, передает rupor.md

«Он заявил, что НСГ должно привести региональное законодательство в соответствие с Избирательным кодексом страны. Фактически это означало бы отказ автономии от полномочий формировать свой ЦИК и проводить выборы органов власти Гагаузии», — написал Гагауз.

По его словам, НСГ утвердило ЦИК и назначало выборы сначала на 22 марта, затем на 21 июня, однако Госканцелярия дважды добилась через суд их приостановки. Гагауз утверждает, что жалоба НСГ до сих пор не рассмотрена в законные сроки.

«Правда в том, что кризис вокруг выборов создан искусственно центральными властями. Его заложили в 2022 году, когда парламент принял новый Избирательный кодекс Молдовы, отдельные положения которого противоречат полномочиям региона, гарантированным законом о статусе Гагаузии», — заявил он.

Гагауз считает, что разблокировать ситуацию можно через переговоры между Комратом и Кишиневом, согласовав статус председателя и секретаря ЦИК Гагаузии, а также правила финансирования кампании.

«Тэнасэ верно сказал: тот, кто сильнее, должен быть мудрее. Центральная власть обязана гарантировать полномочия автономии, а не отменять их через Конституционный суд в обход закона», — написал Гагауз.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте