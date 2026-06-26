Европейский комиссар Джессика Росвалл совершит визит в Кишинев.

Европейский комиссар по вопросам окружающей среды, устойчивости водных ресурсов и конкурентоспособной экономики замкнутого цикла Джессика Росвалл совершит свой первый официальный визит в Республику Молдова 29-30 июня.

Представитель Европейского союза встретится с представителями правительства и примет участие в мероприятиях, посвященных охране окружающей среды и развитию «зеленой» экономики, передает deschide.md

Согласно программе визита, Джессика Росвалл встретится с президентом Майей Санду, представителями правительства, экологическими неправительственными организациями, а также молодежью и женщинами-лидерами. Обсуждения будут сосредоточены на охране окружающей среды, устойчивом управлении водными ресурсами и европейском пути Республики Молдова.

В первый день визита европейский комиссар примет участие в первом «Форуме по зеленому финансированию и инвестициям Молдова - 2026», мероприятии, посвященном продвижению «зеленых» инвестиций и переходу к конкурентоспособной и ресурсоэффективной экономике.

Также 29 июня в 14:30 Джессика Росвалл и министр окружающей среды Георге Хаждер проведут совместную пресс-конференцию.

На второй день визита представитель Европейского союза посетит Кэприяны, где осмотрит очистные сооружения, новую канализационную сеть и монастырь, недавно подключенный к этой инфраструктуре.