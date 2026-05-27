27 Мая 2026, 20:32
Euractiv: ЕК планирует открыть первый кластер с Украиной и Молдовой 16 июня
16 июня Европейская комиссия предложит открыть первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.
Об этом сообщил осведомленный чиновник, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на euractiv.com
По его словам, Еврокомиссия внесет это предложение на рассмотрение на заседании министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.
Как отмечается, такой график позволит лидерам ЕС одобрить это решение на заседании Европейского совета в Брюсселе через два дня.
Стоит заметить, что в данных СМИ относительно этого предложения речь идет именно об открытии первого кластера, а не нескольких одновременно, как стремится Украина.