Euractiv: ЕК планирует открыть первый кластер с Украиной и Молдовой 16 июня.

Об этом сообщил осведомленный чиновник, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на euractiv.com

По его словам, Еврокомиссия внесет это предложение на рассмотрение на заседании министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.

Как отмечается, такой график позволит лидерам ЕС одобрить это решение на заседании Европейского совета в Брюсселе через два дня.

Стоит заметить, что в данных СМИ относительно этого предложения речь идет именно об открытии первого кластера, а не нескольких одновременно, как стремится Украина.