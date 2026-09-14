ЕС запускает закупку системы ПВО для Молдовы за 120 млн евро

Европейский союз в ближайшие недели начнет процедуры заключения контрактов, проведения тендера и закупки системы противовоздушной обороны средней дальности для Молдовы.

Об этом сообщила Европейская комиссия телеканалу TVR Moldova, уточнив график реализации меры стоимостью 120 млн евро, утвержденной в июле в рамках Европейского фонда мира. В Брюсселе подтвердили, что реализация уже началась, однако пока не назвали сроки поставки системы.

«На каком этапе мы находимся? Реализация этой меры помощи уже началась. Мы ожидаем, что следующие этапы — заключение контрактов, проведение тендера и закупка — начнутся в ближайшие недели.

Тем временем оборудование противовоздушной обороны малой дальности, финансируемое в рамках мер помощи Европейского фонда мира 2024 и 2025 годов, уже находится в процессе закупки. А оборудование для воздушного наблюдения, профинансированное в рамках меры помощи 2023 года, уже поставлено и способствует укреплению возможностей Республики Молдова по мониторингу ситуации в воздушном пространстве», — заявил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.

Эти заявления прозвучали после того, как в начале недели министр обороны Молдовы Анатолие Носатый сообщил, что интегрированная система, способная обнаруживать и уничтожать воздушные цели, может поступить в Республику Молдова лишь через три года.

При этом министр подчеркнул, что и этот срок не является гарантированным, несмотря на то, что атаки беспилотников все ближе подходят к границам страны. Европейская комиссия, однако, не подтвердила, что система может прибыть в Молдову примерно через три года, и не назвала другой срок ее поставки.

До этого момента Брюссель заявляет, что другие возможности противовоздушной обороны, ранее профинансированные через Европейский фонд мира, уже находятся на разных этапах реализации. Зенитное оборудование малой дальности, финансируемое в рамках мер 2024 и 2025 годов, находится в процессе закупки, а оборудование для воздушного наблюдения, предусмотренное мерой 2023 года, уже поставлено.