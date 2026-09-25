Экс- сотрудник СИБ и Таможенной службы назначен в корпус контроля при Тофане.

В конце августа в эту же структуру был принят Виорел Рабей. В июне бывший премьер-министр Александру Мунтяну отправил в отставку членов Корпуса контроля на фоне проблем в Агентстве публичной собственности и на государственных предприятиях, сообщает tvrmoldova.md

Журналисты проанализировали декларации об имуществе и личных интересах Андриана Тринкинец за 2024 и 2025 годы.

Согласно декларации за 2024 год, в феврале 2025 года Тринкинец был назначен начальником отдела мобильных групп Таможенной службы Республики Молдова.

За 2024 год он задекларировал доходы от Службы информации и безопасности на общую сумму более 354 700 леев. Кроме того, за тот же период он указал пожертвования на сумму 8200 евро от Андрея и Валерии Тринкинец. В декларации за 2025 год он указал еще одно пожертвование — 1000 евро.

Также Тринкинец задекларировал 19 000 евро от продажи автомобиля и 75 272 лея в виде пособий от Национальной кассы социального страхования.

В разделе недвижимости он указал квартиру стоимостью 41 000 евро. Среди движимого имущества значится BMW X5 рыночной стоимостью 45 000 евро.

В разделе долгов Тринкинец указал два кредита в Moldindconbank — на 600 000 и 178 000 леев.

Андриан Тринкинец является коллегой Виорела Рабея, бывшего советника экс-премьер-министра Дорина Речана по вопросам инфраструктуры. В июле 2026 года он был принят на должность главного консультанта юридического управления Министерства финансов.

В конце июня, на фоне проблем в Агентстве публичной собственности и на государственных предприятиях, бывший премьер-министр Александру Мунтяну объявил об отставке членов Корпуса контроля премьер-министра.

Это произошло после того, как бывший премьер пришел к выводу, что прежний состав Корпуса контроля больше не пользуется необходимым доверием для выполнения своих обязанностей.

Речь шла о советниках Василе Болдурате и Анджеле Рожков-Киофу, которые были назначены весной 2023 года после формирования правительства во главе с Дорином Речаном.

Корпус контроля премьер-министра является структурой Государственной канцелярии и занимается мониторингом и проверкой деятельности государственных органов и учреждений, в том числе соблюдения законодательства, административной эффективности и принципов надлежащего управления.

По словам премьер-министра, стандарты профессионализма и добросовестности в этой структуре должны быть «выше, чем где-либо еще», а утрата доверия является достаточным основанием для смены руководства.