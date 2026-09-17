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noi.md logonoi
17 Сентября 2026, 20:03
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Джозеф Буркхалтер принес присягу перед началом миссии в Кишиневе

Назначенный посол Соединенных Штатов в Республике Молдова Джозеф Марк Буркхалтер на этой неделе принес присягу в присутствии государственного секретаря США Марко Рубио.

Джозеф Буркхалтер принес присягу перед началом миссии в Кишиневе.
Джозеф Буркхалтер принес присягу перед началом миссии в Кишиневе.

Об этом сообщило Посольство США в Кишиневе, передает noi.md

«Поздравляем назначенного посла США в Республике Молдова Джозефа Марка Буркхалтера, который на этой неделе принес присягу перед Государственным секретарем Рубио», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что ожидают прибытия Буркхалтера в Кишинев и рассчитывают продолжить работу по укреплению двусторонних отношений. 

«Посольство США в Республике Молдова с нетерпением ждет возможности приветствовать назначенного посла Буркхалтера в Кишиневе и работать под его руководством для дальнейшего укрепления прочных отношений между нашими двумя странами», — подчеркнули в дипмиссии. 

Кандидатура Джозефа Буркхалтера на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Молдова была выдвинута в июне и впоследствии утверждена Сенатом США в августе. 

После прибытия в Кишинев и вручения верительных грамот он сможет официально приступить к исполнению обязанностей посла.

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Источник
noi.md logonoi
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