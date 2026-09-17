Джозеф Буркхалтер принес присягу перед началом миссии в Кишиневе.

Назначенный посол Соединенных Штатов в Республике Молдова Джозеф Марк Буркхалтер на этой неделе принес присягу в присутствии государственного секретаря США Марко Рубио.

Об этом сообщило Посольство США в Кишиневе, передает noi.md

«Поздравляем назначенного посла США в Республике Молдова Джозефа Марка Буркхалтера, который на этой неделе принес присягу перед Государственным секретарем Рубио», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что ожидают прибытия Буркхалтера в Кишинев и рассчитывают продолжить работу по укреплению двусторонних отношений.

«Посольство США в Республике Молдова с нетерпением ждет возможности приветствовать назначенного посла Буркхалтера в Кишиневе и работать под его руководством для дальнейшего укрепления прочных отношений между нашими двумя странами», — подчеркнули в дипмиссии.

Кандидатура Джозефа Буркхалтера на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Молдова была выдвинута в июне и впоследствии утверждена Сенатом США в августе.

После прибытия в Кишинев и вручения верительных грамот он сможет официально приступить к исполнению обязанностей посла.