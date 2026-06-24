Додон: Жаль, что в Румынии запустили такую империалистическую политику.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон обвинил власти Румынии в том, что они готовят «территориальную аннексию страны».

Реакция последовала после того, как законопроект об объединении Румынии с Республикой Молдова был принят в ускоренном порядке (по молчаливому согласию) Палатой депутатов, сообщает Digi24.

«Власти Бухареста — Палата депутатов — официально допустили начало процедур, необходимых для подготовки территориальной аннексии Республики Молдова, так называемого объединения. Теперь посмотрим, как отреагируют власти в Кишинёве, которые присягали на верность двум конституциям: молдавской и румынской», — написал Додон в Facebook.

По словам бывшего президента, «если правящая партия PAS не даст чёткого ответа, что государственность, независимость и суверенитет Молдовы не могут быть переданы или нарушены, значит, эта власть является предателем национальных интересов и служит иностранным интересам».

«Ждём реакции Кишинёва. Весь молдавский народ хочет увидеть, примут ли Майя Санду и PAS объединение, которое предполагает исчезновение молдавского государства, или будут решительно против. Жаль, что политики в Румынии запустили такую империалистическую политику, которая может поссорить обе страны. И позорно, что политики в руководстве Молдовы молчат или молчаливо одобряют румынский территориальный экспансионизм», — заявил Додон.

Законодательная инициатива об объединении Румынии и Молдовы, внесённая депутатами партии S.O.S. România, была принята Палатой депутатов и направлена в Сенат, который является решающей палатой.

Законопроект был внесён 14 апреля и получил отрицательное заключение правительства, а также отрицательные заключения юридической комиссии и комиссии по правам человека Палаты депутатов.

В среду документ был принят Палатой депутатов автоматически, из-за истечения 45-дневного срока, согласно статье 75 Конституции Румынии, и теперь направляется в Сенат в первоначальной форме инициаторов, поскольку в пленарном заседании не проводилось обсуждение.

Согласно инициативе, парламент Румынии должен принять решение об объединении Румынии с Республикой Молдова.

Также в проекте говорится, что парламент подтверждает приверженность положениям Хельсинкского заключительного акта, который допускает возможность изменения границ мирным и дипломатическим путём, и уполномочивает правительство начать срочные переговоры с властями Кишинёва для завершения объединения.

После принятия закона и публикации в Официальном мониторе будут уведомлены международные структуры — правительство Республики Молдова, США, НАТО, ООН и ЕС — для реализации положений документа.