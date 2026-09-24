Додон: Тариф на газ в Молдове может вырасти до 30 леев за кубометр.

Об этом лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон заявил перед заседанием парламента.

«С сожалением, я считаю, что это не последняя заявка на повышение. Сейчас она составляет 26 леев, но я думаю, что мы дойдем до 30. Проблема, что при тарифе в 30 леев, который близок к тому, что был в отопительный период 2022–2023 годов, компенсаций из государственного бюджета не будет. Для нас, для граждан, это будет очень и очень тяжелый период», — подчеркнул Додон, сообщает rupor.md

Напомним, что с 1 сентября 2026 года в Молдове уже вступил в силу новый тариф на газ, который увеличился примерно на 41% и составил 20,30 лея за кубометр для бытовых потребителей. Ситуация на рынке продолжает обостряться: 23 сентября компания Energocom направила в Национальное агентство регулирования в энергетике официальный запрос о новом пересмотре цен, предложив установить тариф на уровне 26,25 лея за кубометр с учетом НДС (или 24,30 лея без учета НДС).