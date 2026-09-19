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Infotag.md logoInfotag
19 Сентября 2026, 12:15
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Додон: С нынешним руководством Евросоюза нам не по пути

Председатель Партии социалистов (ПСРМ), депутат парламента Игорь Додон подверг критике руководство Европейского союза и действующие по их указке власти Молдовы.

Додон: С нынешним руководством Евросоюза нам не по пути.
Додон: С нынешним руководством Евросоюза нам не по пути.

Он считает, что республика  «не станет членом ЕС в обозримом будущем», пишет infotag.md

Об этом он написал в своем Telegram-канале, подчеркнув, что у Молдовы «должен быть свой путь - дружить и торговать со всеми, исходя, прежде всего, из собственных национальных интересов».

По его словам, «большинство нововведений по требованию Брюсселя, которые PAS сейчас «по конвейеру» проводит через парламент, противоречат национальным интересам Молдовы и приведут к серьёзным последствиям во многих сферах - от экономики и миграционной политики до национальной безопасности». 

«Более того, нынешние руководители ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен хотят превратить Евросоюз в федерацию, отнять национальные полномочия у государств-членов и полностью подчинить их брюссельской бюрократии», - считает Додон.

Он подчеркнул, что «с таким руководством Евросоюза, которое к тому же вооружает Молдову, чтобы использовать нашу страну в своих геополитических целях против России, нам не по пути».

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