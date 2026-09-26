Додон призвал Россию не запускать дроны над Молдовой.

Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон призвал Россию прекратить пролеты беспилотников над Молдовой.

Отвечая на вопрос журналистки, почему он ранее не обращался к Москве с такой просьбой, политик заявил: «Вот, сейчас попросил», передает tv8.md/ru

«Я прошу россиян не запускать дроны над Молдовой. Но это не зависит от моего послания, послания Майи Санду или кого-либо другого», — сказал Додон в специальном выпуске программы «Întreabă Ghețu la Parlament».

По словам лидера ПСРМ, прекращение полетов беспилотников зависит от развития войны в Украине. Он подчеркнул, что осуждает появление дронов в воздушном пространстве Молдовы, однако считает противоречивой позицию тех, кто критикует подобные инциденты, но одновременно поддерживает Украину.

«Это зависит от того, насколько быстро завершится война в Украине. Если быть справедливыми, те, кто осуждает эти дроны, и я тоже их осуждаю, но, в отличие от других, я требую немедленного прекращения войны в Украине. С одной стороны, они осуждают дроны, которые прилетают, а с другой — поддерживают Украину, чтобы она воевала. Либо одно, либо другое», — сказал Додон.

Утром 24 сентября Минобороны сообщило о четырех беспилотниках, вошедших в воздушное пространство Молдовы. Из соображений безопасности власти временно приостановили полеты на севере страны.

Один из дронов упал и взорвался в поле вблизи села Черница Флорештского района. Еще один, предположительно, рухнул в районе Каменки на левом берегу Днестра. В Тирасполе эту информацию не прокомментировали.

Кроме того, в Бричанском районе пограничный патруль обнаружил обломки еще одного беспилотника. Фрагменты нашли примерно в 1,7 км от государственной границы с Украиной.