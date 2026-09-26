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tv8.md logotv8
26 Сентября 2026, 16:00
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Додон призвал Россию не запускать дроны над Молдовой

Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон призвал Россию прекратить пролеты беспилотников над Молдовой.

Додон призвал Россию не запускать дроны над Молдовой.
Додон призвал Россию не запускать дроны над Молдовой.

Отвечая на вопрос журналистки, почему он ранее не обращался к Москве с такой просьбой, политик заявил: «Вот, сейчас попросил», передает tv8.md/ru

«Я прошу россиян не запускать дроны над Молдовой. Но это не зависит от моего послания, послания Майи Санду или кого-либо другого», — сказал Додон в специальном выпуске программы «Întreabă Ghețu la Parlament».

По словам лидера ПСРМ, прекращение полетов беспилотников зависит от развития войны в Украине. Он подчеркнул, что осуждает появление дронов в воздушном пространстве Молдовы, однако считает противоречивой позицию тех, кто критикует подобные инциденты, но одновременно поддерживает Украину.

«Это зависит от того, насколько быстро завершится война в Украине. Если быть справедливыми, те, кто осуждает эти дроны, и я тоже их осуждаю, но, в отличие от других, я требую немедленного прекращения войны в Украине. С одной стороны, они осуждают дроны, которые прилетают, а с другой — поддерживают Украину, чтобы она воевала. Либо одно, либо другое», — сказал Додон.

Утром 24 сентября Минобороны сообщило о четырех беспилотниках, вошедших в воздушное пространство Молдовы. Из соображений безопасности власти временно приостановили полеты на севере страны. 

Один из дронов упал и взорвался в поле вблизи села Черница Флорештского района. Еще один, предположительно, рухнул в районе Каменки на левом берегу Днестра. В Тирасполе эту информацию не прокомментировали.

Кроме того, в Бричанском районе пограничный патруль обнаружил обломки еще одного беспилотника. Фрагменты нашли примерно в 1,7 км от государственной границы с Украиной.

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Источник
tv8.md logotv8
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