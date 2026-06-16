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Infotag.md logoInfotag
16 Июня 2026, 15:18
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Додон: Истинной целью реформы является подчинение местной власти центру

Такое мнение высказал председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон на встрече с содокладчиками Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Зандой Калниня-Лукашевича и Антонио Гутьеррес Лимонес.

Додон: Истинной целью реформы является подчинение местной власти центру.
Додон: Истинной целью реформы является подчинение местной власти центру.

«Принудительная ликвидация примэрий приведёт к разрушению местной автономии, усилит депопуляцию сёл и ограничит доступ граждан к публичным услугам», - считает Додон, сообщает infotag.md

Оценивая реформу юстиции и борьбу с коррупцией, он отметил, что «судебная реформа фактически используется для установления контроля власти над системой правосудия».

«Игнорирование норм Конституции, многократное конъюнктурное изменение законодательства ради сиюминутных целей, систематическое преследование политических оппонентов, использование репрессивных методов сводят на нет все реляции об «успехах реформы», - отметил Додон.

Он сообщил в социальных сетях по итогам встречи, что «обратил внимание представителей ПАСЕ на усиливающуюся поляризацию общества и необходимость обеспечения равных условий для всех политических сил».

«Демократические процессы не могут быть полноценными без соблюдения принципов политического плюрализма, свободы слова и независимости государственных институтов», - сказал депутат, подвергнув критике утвержденный парламентским большинством Кодекс об организации и деятельности законодательного органа, а также принятый в первом чтении проект закона о СМИ.

Говоря о ситуации вокруг приднестровского урегулирования, Додон подчеркнул, что «давление и односторонние меры не способствуют достижению долгосрочного урегулирования».

Лидер социалистов сообщил о «кризисной ситуации в Гагаузской автономии, где центральная власть в течение нескольких месяцев пытается заблокировать очередные выборы в законодательный орган автономии и навязать свои условия».

«Это недопустимо. Жители автономии должны самостоятельно провести выборы и избрать новый состав НСГ», - заявил Додон, напомнив о «важности сохранения автономии в составе единого государства, при строгом соблюдении её законных полномочий».

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