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realitatea.md logorealitatea
6 Июня 2026, 21:00
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Диана Шошоакэ рассказала, как она познакомилась с Иланом Шором

Депутат Европарламента утверждает, что именно Илан Шор подошел к ней.

Диана Шошоакэ рассказала, как она познакомилась с Иланом Шором.
Диана Шошоакэ рассказала, как она познакомилась с Иланом Шором.

Хотя ранее она пыталась спеть «Катюшу» на русском языке, по словам чиновницы, она не знала языка и сначала даже не поняла, кто стоит рядом с ней. Позже Шор поздоровался с ней на румынском и представился, передает realitatea.md

«Брат, я его не узнала. Я даже не знала, что он невысокого роста, я ничего не знала. И я все время видела, что там была группа. Я проходила мимо, смотрела, снимала на видео. Я разговаривала с одними, с другими. И я вижу, как они здороваются друг с другом. Я не знаю русского, кто знает, кто эти люди. Но я слышу «добрый день» (прим. на румынском). Я останавливаюсь и оборачиваюсь. И мимо меня пробегает Илан Шор. Госпожа Шошоакэ, я Илан Шор. О, приятно познакомиться», — рассказала Шошоакэ.

В пятницу утром в сети появились фотографии Дианы Шошоакэ и Илана Шора. 

Шор назвал депутата Европарламента «будущим президентом свободной Румынии».

Источник
realitatea.md logorealitatea
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