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logos-press.md logologos-press
24 Сентября 2026, 13:42
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Депутаты внесли 80 предложений в проект налоговой политики - 2027

В результате обсуждений проекта ко второму чтению в парламенте депутаты внесли предложения к проекту бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2027 год.

Депутаты внесли 80 предложений в проект налоговой политики - 2027.
Депутаты внесли 80 предложений в проект налоговой политики - 2027.

На данный момент поступило около 80 поправок. Часть представленных депутатами разных парламентских фракций инициатив дублируются, пишет logos-pres.md

В первую очередь, в связи с повышением цен на топливо предлагается более медленное повышение ставок акцизов на дизельное топливо. В этом контексте стоит отметить, что ранее премьер-министр Василе Тофан, выступая в парламенте, допустил снижение ставок на НДС и акцизы.

Другое предложение, связанное с ценами на  энергоресурсы, касается увеличения лимитов потребления природного газа, к которым применяется ставка НДС 8%, со 150 м³ до 250 м³ в месяц, а также электроэнергии, освобожденной от НДС с правом вычета, со 100 кВт/ч до 200 кВт/ч.

Во-вторых, наиболее часто встречаются предложения, касающиеся ставок по налогам. Так, предлагается сохранение ставки подоходного налога на прирост капитала, на уровне 6%. Напомним, согласно законопроекту,  со следующего года минфин предлагает повысить ее вдвое – до 12%).

Предложение по сохранению ставки НДС в размере 8% для продукции животноводства в натуральном виде, в живом весе, продукции растениеводства и садоводства  звучало многократно в ходе публичных консультаций, и закономерно, что оно нашло место  среди поправок депутатов. В законопроекте  предлагается повысить ставку НДС до 12%.

Есть предложение о повышении для юрлиц, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, предусмотренную разделом K CAEM, ставки подоходного налога до 24%.

Еще одно предложение касается Закона об осуществлении наличных денежных расчетов. Депутаты в очередной раз предлагают смягчить его положения.

А также увеличить размер освобождения на иждивенцев с 9900 до 15 000 леев и личного освобождения для лиц с ограничением возможностей с 34620 леев до 45000 леев.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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