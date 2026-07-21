Депутат PAS: Требование Energocom поднять стоимость газа оправданно.

Депутат PAS Адриан Бэлуцел заявил, что запрос компании Energocom о повышении тарифа на природный газ является оправданным: «Цена на международных рынках значительно выше, и мы должны к ней адаптироваться».

На вопрос, согласна ли партия PAS с таким повышением тарифа, Бэлуцел ответил: «Мы должны дождаться позиции НАРЭ. Да, повышение ощутимое, но, к сожалению, оно оправданно. Предыдущий тариф рассчитывался с учетом того, что цены на рынке будут снижаться. Однако мы видим, что кризис на Ближнем Востоке не ослаб, а, наоборот, усугубился. Это привело к тому, что цены на газ на международных рынках значительно выросли, и нам необходимо к этому адаптироваться», передает unimedia.info

«Сейчас нужно дождаться решения НАРЭ, посмотреть, насколько удастся сгладить ситуацию, а с нашей стороны — определить, в каком объеме мы сможем предоставить компенсации. Господин Тофан уже заявил, что компенсации обязательно будут», - добавил депутат.

Напомним, стоимость природного газа может вырасти до 20,93 лея за кубометр. Energocom направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о корректировке регулируемых цен на поставку природного газа для отдельных категорий конечных потребителей.