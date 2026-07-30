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unimedia.info logounimedia
30 Июля 2026, 18:17
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Депутат PAS с трибуны парламента: Я не пью водку

Заявления Марчелы Адам последовали в продолжение обсуждения законопроект о приведении законодательства в соответствие с европейскими нормами в сфере равенства, который вызвал перепалку между депутатами на прошлом заседании.

Депутат PAS с трибуны парламента: Я не пью водку.
Депутат PAS с трибуны парламента: Я не пью водку.

«Хочу сказать, что я не пью водку. А если вы ее предпочитаете, то знайте: я буду бороться за права каждого гражданина этой страны, в том числе и за ваши права, чтобы у вас была возможность пить все, что вы захотите», — обратилась Марчела Адам к представителям оппозиции, сообщает unimedia.info

В начале пленарного заседания 30 июля депутат PAS Марчела Адам сообщила, что направила обращения в ряд национальных и международных учреждений после инцидентов на прошлом заседании парламента, которые она расценивает как проявление «языка ненависти, дискриминации и моральной деградации». По словам парламентария, она уведомила, в частности, Совет по вопросам равенства, Народного адвоката, Генеральный инспекторат полиции и Офис Совета Европы в Кишиневе.

«То, что произошло в этом зале на прошлом заседании, было не просто неконтролируемой выходкой и не парламентским политическим фольклором. Это был язык ненависти, дискриминации и моральной деградации. Нельзя утверждать, что защищаешь граждан, одновременно унижая людей. Нельзя говорить о ценностях, женщинах и детях, одновременно продвигая мизогинию, гомофобию и нетерпимость», — заявила Адам.

Ее реакция последовала после заседания парламента 28 июля, когда депутат от партии «Демократия дома» Александр Вершинин выступил во время рассмотрения законопроекта о приведении нормативной базы в соответствие со стандартами, применяемыми к органам по продвижению равенства.

В завершение своего выступления, перед тем как председатель заседания отключил ему микрофон, Вершинин обратился к одной из депутатов парламентского большинства PAS со словами: «Госпожа, уберите водку со стола».

Источник
unimedia.info logounimedia
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