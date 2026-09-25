Депутат от PAS объяснил, почему Молдова пока не заключает долгосрочные контракты на газ.

Вице-мэр Кишинева Виктор Прутяну потребовал от правительства объяснить отсутствие долгосрочных контрактов на закупку газа и напомнил, что партия в своей программе обещала стабилизировать цены благодаря таким соглашениям.

Депутат от PAS Андриан Кептонар в ответ заявил, что в нынешних рыночных условиях заключение долгосрочных контрактов может оказаться крайне невыгодным для Молдовы, сообщает bani.md

Прутяну сослался на обязательство PAS «стабилизировать цены на природный газ и электроэнергию путем заключения долгосрочных контрактов по выгодным ценам» и спросил, что конкретно было сделано после принятия этого обещания.

«Скажите мне, пожалуйста, что сделала власть PAS? Что было сделано? Есть хоть один долгосрочный контракт? Нет. Они по-прежнему покупают газ, когда хотят», — заявил вице-мэр.

Он утверждал, что власти могли бы выбрать смешанную модель закупок, при которой часть объемов газа заключалась бы по долгосрочным контрактам, а остальное закупалось бы в зависимости от ситуации на рынке.

Прутяну также оспорил аргумент о том, что нынешняя международная ситуация не позволяет заключать выгодные контракты. По его словам, такие соглашения можно было заключить раньше, после того как PAS публично взяла на себя соответствующее обязательство.

В ответ депутат PAS Андриан Кептонар заявил, что нынешняя нестабильность на энергетических рынках делает нецелесообразным заключение контрактов на очень длительные сроки.

«Если мы сегодня, в нынешних рыночных условиях, заключим контракты на 10 лет, мы будем преступниками», — заявил Кептонар.

По словам депутата, долгосрочный контракт, заключенный в нынешних условиях, может зафиксировать цены, которые будут значительно выше тех, что могут установиться через год или несколько лет.

«Через год цена будет намного ниже. Через пять лет она будет намного ниже. Сегодня нельзя заключать долгосрочные контракты», — заявил Кептонар, уточнив, что эта цель по-прежнему остается в программе PAS, однако международные обстоятельства в настоящее время затрудняют ее реализацию.