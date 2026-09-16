Депутат: Молдова при PAS перешла в категорию «гибридный режим».

В период правления PAS Молдова потеряла позиции в рейтинге демократии, оказавшись в категории «гибридный режим». Об этом заявил депутат от «Нашей партии» Александр Берлинский.

По его словам, за последние пять лет Молдова сдала свои позиции в сфере демократии, пишет infotag.md

«Стали ли мы более демократичными после пяти лет правления, чем в период, который они называли периодом захваченного государства? В 2021 г., когда PAS пришла к власти, Республика Молдова на международном уровне классифицировалась как несовершенная демократия, а наш рейтинг составлял почти 6,10 балла из 10. Сегодня, после пяти лет правления PAS, Молдова понижена до категории «гибридный режим» с показателем 5,8 балла из 10», - заявил он.

Депутат напомнил о ситуации со средствами массовой информации в Молдове.

«За последние годы были закрыты десятки телеканалов и радиостанций. Я не говорю, что не нужно бороться с пропагандой и дезинформацией, но действительно ли необходимо было закрывать столько телеканалов?», - задался вопросом Берлинский.

Он привёл и другой пример - количество партий, которые могли участвовать в выборах.

«На парламентских выборах в июле 2021 г. право участвовать имели порядка 53 партий, тогда как на парламентских выборах 2025 г. их число сократилось до 39», - отметил депутат.

Парламентарий подверг критике исключение некоторых конкурентов из избирательной гонки в период проведения выборов, напомнив, что отдельные решения принимались непосредственно в день голосования.

«Мы все видели, как в день выборов, за несколько часов до закрытия избирательных участков, избирательных конкурентов исключали из гонки», - напомнил он.

Депутат обратился к гражданам с вопросом: «Стала ли Молдова после пяти лет правления PAS более демократичной, чем она была в 2021 г.?».