Деньги от премии Санду в 100 000 евро пошли на школу, дорогу и фотоэлектрический парк в Рисипенах

Премия в размере 100 тысяч евро, полученная Майей Санду и пожертвованная ее родному селу Рисипены Фалештского района, была направлена на несколько местных проектов.

Часть из них уже реализована, другие, в частности строительство фотоэлектрического парка, находятся на стадии подготовки.

Напомним, в конце 2024 года Майя Санду получила премию Райнхарда Мона, присужденную Фондом Бертельсманна за ее вклад в продвижение демократии и европейских ценностей. Президент решила пожертвовать премию, эквивалентную почти двум миллионам леев, населенному пункту, где родилась и провела детство, передает nordinfo.md.

После консультаций, проведенных в прошлом году, деньги были распределены между несколькими проектами, которые считаются необходимыми для местного сообщества.

Одно из вложений было направлено в гимназию им. Диомида Германа, где отремонтировали школьную библиотеку. Также вскоре будет введен в эксплуатацию читальный зал, где ученики смогут читать и пользоваться интернетом для учебы.

«За счет пожертвования президента Майи Санду мы решили насущную проблему нашего учреждения — отремонтировали школьную библиотеку. Вскоре мы введем в эксплуатацию и читальный зал», — заявила директор учреждения Алла Брашовяну.

Часть денег также использовали для модернизации школьной кухни. Ее оборудовали новой техникой для приготовления питания для учеников.

Инвестиции были сделаны и за пределами школы. По словам местных жителей, была отремонтирована крыша церкви, а 300 тысяч леев из пожертвования направили на ремонт центральной дороги в Рисипенах.

Общая стоимость дорожного проекта составляет 9,96 миллиона леев. Основное финансирование поступает через Национальный офис регионального и местного развития. Вклад населенного пункта составляет 10% от стоимости проекта, а 300 тысяч леев выделены из суммы, пожертвованной Майей Санду.

«300 тысяч леев — из пожертвования президента Майи Санду нашему населенному пункту», — уточнил примар коммуны Рисипены Дмитрий Мосорети.

Еще одна часть денег будет инвестирована в фотоэлектрический парк. По словам примара, проект будет полностью профинансирован за счет пожертвования и должен сократить расходы на электроэнергию для некоторых учреждений и государственных служб населенного пункта.

«Фотоэлектрический парк, который предстоит построить, призван обеспечить государственные учреждения населенного пункта электроэнергией. Речь идет о здании примэрии, детском саде и уличном освещении», — объяснил Дмитрий Мосорети.

Местные жители говорят, что инвестиции уже заметны в селе, отмечая ремонт библиотеки, новое оборудование в школе и работы, проведенные в церкви.

На момент получения премии Майя Санду заявила, что эта награда является «признанием работы всех тех, кто верит в свободу и строит лучшую Молдову», а сама премия — «о людях и сообществах».