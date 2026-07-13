Даниел Ионицэ: Быть послом в Кишиневе — непростая задача для некоторых дипломатов.

Бывший посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ раскритиковал посла Германии Хуберта Книрша после его скандальных заявлений о языке и вере в Республике Молдова. По его мнению, попытки «угодить всем» приводят к серьезным ошибкам.

«Быть послом в Кишиневе — непростая задача для некоторых дипломатов. Особенно тогда, когда ради "политкорректности" (если не сказать — по причинам скрытой повестки) пытаешься угодить всем. Это невозможно, и в итоге допускаешь серьезную ошибку», — написал бывший посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ на своей странице в Facebook, передает deschide.md

«Наша многовековая история оставила глубокие, незажившие и до конца не осмысленные раны — от давних времен до наших дней. Пакт Молотова — Риббентропа, несмотря на его политико-дипломатическое осуждение, до сих пор оказывает влияние, а геополитическая реальность в нашем регионе была, остается и будет сложной.

Однако правду нужно говорить: по обе стороны Прута живет один и тот же народ, мы говорим на одном языке, имеем одинаковые обычаи и традиции, молимся одному Богу и ведем свое происхождение от Рима. И в Румынии, и в нынешней Республике Молдова есть этнические и религиозные меньшинства, которые пользуются уважением и признанием большинства. По своему государственному устройству мы не являемся федерациями или государствами с массовой иммиграцией из-за пределов Европы, где применима концепция гражданской нации. Послу, пусть даже представляющему важную страну, считать или утверждать иное — как минимум… неуместно.

Как же получается, что вопрос идентичности в Республике Молдова вновь и вновь становится актуальным? Мой личный опыт говорит о том, что эти раны до сих пор не зажили, а многие и не заинтересованы в том, чтобы они зажили.

"Homo moldovanus sovieticus" стал успешным экспериментом, в рамках которого молдаванам, живущим к востоку от Прута, Москва и СССР, особенно после 1945 года, внушали, что они являются отдельным (и даже избранным) народом по сравнению с румынами по другую сторону Прута. При этом одновременно культивировались два чувства: превосходства над Румынией ("вы лучше румын, которых в ходе истории смешали с другими народами, тогда как вы остались чистыми, настоящими потомками Штефана Великого") и неполноценности по отношению к России ("вы лишь один из многих небольших народов великого и славного Советского Союза, живете на окраине империи и должны быть благодарны нам, русским, за то, что мы дали вам место за нашим щедрым столом, поставляли дешевый газ и покупали ваши яблоки и вино").

К сожалению, после провозглашения независимости Республики Молдова в 1991 году этот образ мышления не только сохранился у части общества, но и продолжил существовать, приняв более изощренную языковую форму — концепцию "молдавской гражданской нации", которая, по сути, направлена на вытеснение румынской идентичности из Республики Молдова», - заявил Даниел Ионицэ.

Напомним, в общественном пространстве разгорелся скандал после заявления посла Германии в Молдове Хуберта Книрша, который поставил под сомнение утверждение о том, что Республика Молдова и Румыния имеют общий язык и одну религию.