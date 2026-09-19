Чебан призвал срочно созвать структуры безопасности из-за дронов.

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан призвал срочно созвать Национальный совет безопасности и Центр управления кризисными ситуациями.

Призыв прозвучал на фоне событий последних дней и участившихся случаев появления дронов в воздушном пространстве Республики Молдова, передает logos-pres.md

«Воздушное пространство страны стало свободным, дроны все чаще летают над нашими селами, а вчера вблизи Кишинева упал дрон. Ради спокойствия граждан выйдите и расскажите, какие конкретные меры предпринимает государство в подобных ситуациях», — написал Чебан в социальных сетях.

«Где меры государственной безопасности, о которых вы так много говорили?» — задается вопросом Ион Чебан.

Напомним, утром 19 сентября 2026 года патрули Пограничной полиции сообщили об одновременном пролете нескольких неизвестных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Молдова. Ранее вблизи населённого пункта Колоница, муниципий Кишинёв, после взрыва были обнаружены компоненты, похожие на части беспилотного летательного аппарата, оснащённого турбореактивной двигательной установкой.