Чебан о росте цен: «Сравниваете с Европой? Тогда дайте и европейские зарплаты».

Мэр Кишинева Ион Чебан раскритиковал реакцию властей на рост цен в Молдове, в частности на подорожание энергоресурсов.

По его словам, власти оправдывают повышение цен ситуацией на международных рынках, хотя, считает мэр, необходимые запасы газа можно было сделать заранее, сообщает unimedia.info

«Власти страны делают вид, что ничего не происходит, когда речь идет о стоимости энергоресурсов: газ подорожал и продолжит дорожать, тепло подорожает, электроэнергия, скорее всего, тоже подорожает, дизель и бензин — напомню, меня критиковали, когда я говорил, что цена превысит 35 леев за литр. Вот она и превысила», — заявил Чебан на сегодняшнем заседании мэрии.

Он отметил, что представители PAS объясняют рост цен тем, что они повышаются во всем мире.

«Я слышал аргументы всей этой когорты PAS — что цены растут везде. Да, только есть разница: везде растут и зарплаты, и они выше, чем в Молдове. Дайте зарплаты, как во Франции, как в Германии. Что мы сравниваем — одинаковую цену на бензин и дизель, но мизерную зарплату в Молдове и зарплату в 3 500–5 000 евро в некоторых европейских странах, на которые ссылаются. Сколько литров может купить молдаванин?» — сказал мэр.

Чебан также раскритиковал повышение НДС и акцизов.

«Почему тогда понадобилось повышать НДС, менять акцизы? Менять нужно наоборот — в сторону снижения, как это делают европейские государства. Хотите европейского уровня — тогда не выжимайте из молдаванина последние деньги, а потом разводите руками и говорите, что это из-за Ормуза и так далее», — заявил он.

По словам мэра, власти перекладывают ответственность за подорожание на внешние факторы.

«Все виноваты, будто мы живем на отдельной планете, я имею в виду Кишинев, будто живем в другой стране. Тем, кто постоянно пытается отмыть имидж власти, вам не стыдно? Вы привели их к власти, разве вы не живете в этой стране, у вас нет родственников здесь, в городах, они тоже не платят за завышенные цены?» — отметил Чебан.

Отдельно мэр высказался о газовых запасах. По его словам, власти могли подготовиться к росту цен заранее.

«Нам говорят о международных котировках. Кто вам мешал заранее создать запасы и резервы газа? Никто. У молдаван есть поговорка: “Сани готовят летом”. А у нас, когда дом уже горит, просыпается и баба, выходит и машет руками: “А я не знала, а что случилось, как?” Разве вы не видите, что во всем мире так?» — заключил Чебан.