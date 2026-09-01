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realitatea.md logorealitatea
22 Сентября 2026, 07:36
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Чебан — на заявление Санду о том, что «зимой будет нелегко»: Людей кормят обещаниями

Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан выступил с реакцией после речи президента Майи Санду, в которой глава государства призвала граждан проявить терпение и стойкость в условиях трудностей этой зимы.

Чебан — на заявление Санду о том, что «зимой будет нелегко»: Людей кормят обещаниями.
Чебан — на заявление Санду о том, что «зимой будет нелегко»: Людей кормят обещаниями.

«Я знаю, что просила терпения и стойкости и прошлой зимой. И позапрошлой, знаю, что мы вместе прошли и через более серьёзные трудности. Я не скажу вам, что будет легко, но убеждена, что мы пройдём и через эту зиму», — заявила Майя Санду, цитирует realitatea.md

Ион Чебан раскритиковал послание президента и обвинил власти в том, что они вновь просят граждан экономить и терпеть трудности в энергетическом секторе.

«Людей кормят обещаниями и вновь с трибуны президентуры граждан просят терпеть и экономить. Снова: страшилки о том, что мы опять можем остаться без газа, энергии, тепла и воды. Сколько ещё будут терпеть наши люди? Бесконечные чрезвычайные положения, а мер — ноль. Как я и предполагал. Ни слова о каких-либо конкретных мерах в отношении цен в энергетической сфере и на природный газ, как в европейских странах, ни слова о пересмотре акцизов и НДС, чтобы хотя бы немного снять бремя с людей, после заседания Национального совета безопасности», — заявил примар столицы.

Президент Майя Санду заявила, что правительство обеспечит необходимые ресурсы для того, чтобы механизм компенсаций за энергию действовал на протяжении всего холодного сезона 2026-2027.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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