28 Мая 2026, 15:14
11 191
Чебан на обвинения Мариана: Готов пройти любые анализы

Депутат PAS Раду Мариан предложил разместить специальное объявление при входе в парламент после инцидента с участием мэра Иона Чебана, который сегодня попытался выступить перед депутатами и был выведен из зала заседаний силой.

Ранее депутат PAS возмутился поведением градоначальника в парламенте: 

"Ион Чебан попытался пройти в пленарный зал парламента и выступить с трибуны, хотя он не депутат и не представитель правительства. Такого я еще не видел. Что на него нашло? Вероятно, был под воздействием каких-то веществ, иначе я не могу это объяснить", - написал Мариан в соцсетях.

В ответ Чебан отверг появившиеся обвинения и заявил, что против него ведется кампания дискредитации.

«Пока я добирался до мэрии, уже придумали, что я якобы что-то употреблял. Они судят по тому, как поступают сами. Я нахожусь в мэрии весь день, до позднего вечера. Даже приглашаю их прислать медицинскую бригаду — готов пройти любые анализы», — заявил столичный градоначальник.

Также Чебан резко раскритиковал представителей власти, назвав их «самыми большими лицемерами» в политической истории страны.

«А сейчас все бегают по коридорам и требуют запретить мне доступ в парламент», — добавил мэр Кишинева.

Напомним, примар Кишинева Ион Чебан пришел в парламент, после чего заседание быстро переросло в напряжённую перепалку и обмен репликами. Председатель парламента Игорь Гросу назвал мэра столицы «провокатором», обвинив его в срыве заседания.

После инцидента Иона Чебана силой вывели из зала заседаний. 

После скандала Чебан пояснил, что пришел на сегодняшнее заседание парламента, чтобы выступить с трибуны по поводу реформы местного публичного управления и передачи школ из подчинения местных властей в ведение Министерства образования.

Источник
