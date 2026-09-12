Бурдужа: Власти реализуют газовые схемы и скрывают цену закупки газа.

Власти Молдовы скрывают информацию о реальной цене покупки природного газа, чтобы избежать критики о чрезмерно высоких тарифах на голубое топливо в стране.

Об этом заявил депутат парламента от Партии социалистов Молдовы Пётр Бурдужа, передает noi.md

По его словам, на сегодняшний день в Европе цена природного газа составляет примерно 9-11 леев за кубометр, страна закупает его в среднем по 8 леев за кубометр, продавался он до недавнего времени по цене 14 леев за кубометр, а с 1 сентября стоимость голубого топлива выросла почти до 21 лея за кубометр.

Пётр Бурдужа обратил внимание на то, что власти сохраняют конфиденциальность договоров о купле-продаже природного газа, потому что так решило Национальное агентство по регулированию в энергетике.

«Есть закон, который им разрешает это делать, который они приняли в прошлом году специально для того, чтобы не было столько критики. И они показывают закупочные цены на голубое топливо только в конце года. И получается, что мы должны ждать конца декабря, чтобы потом понимать, по какой цене они закупали газ за весь 2026 г. Так у них получается по закону», - сказал депутат парламента от Партии социалистов Молдовы.