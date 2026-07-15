Бэсеску о после Германии в Молдове: «Идиот! Он понятия не имеет, что говорит».

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску раскритиковал посла Германии в Молдове Хуберта Книрша после его высказываний о языке и идентичности в Молдове.

«Идиот! Посольство Германии может передать это сообщение своему послу в Кишиневе. Он понятия не имеет… Прежде всего, его страна — одна из тех, кто совершил это зло, заключив пакт Риббентропа — Молотова. Вы оторвали часть нашей страны, а теперь приходите и говорите мне, что это разные народы и разные страны», — заявил Траян Бэсеску, цитирует ziua.md

Бывший глава румынского государства подчеркнул, что немецкий дипломат должен знать историю региона, и призвал Министерство иностранных дел Молдовы вызвать его для объяснений.

«Я надеюсь, что министр иностранных дел Молдовы вызовет его и напомнит ему, что Молдова была отделена от Румынии в результате пакта Риббентропа — Молотова. Если он этого не знал, пусть узнает хотя бы сейчас», — сказал Бэсеску.

Напомним, в общественном пространстве разгорелся скандал после заявления посла Германии в Молдове Хуберта Книрша, который поставил под сомнение утверждение о том, что Республика Молдова и Румыния имеют общий язык и одну религию.