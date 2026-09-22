Берлинский раскритиковал Тофана во время обсуждения ЧП: Он пришел к нам со стендапом?.

Депутат от «Нашей партии» Александр Берлинский раскритиковал поведение премьер-министра Василия Тофана во время обсуждения в парламенте вопроса о введении чрезвычайного положения.

По словам Берлинского, на фоне кризисной ситуации заседание парламента запомнилось не только обсуждением чрезвычайного положения, но и шутками главы правительства, передает rupor.md

«Он пришел к нам со стендапом?» — заявил депутат, комментируя выступление премьера.

В частности, речь зашла о перепалке между Василием Тофаном и депутатом Григорием Новаком, которая коснулась автомобиля последнего — Toyota Land Cruiser.

Тофан оценил расход топлива автомобиля Новака примерно в 20 литров дизельного топлива на 100 километров и отметил, что у государства нет средств, чтобы компенсировать такие расходы.

В ответ Новак заявил, что дизельное топливо в первую очередь необходимо фермерам и перевозчикам, после чего поинтересовался, сколько топлива расходует правительственный кортеж с охраной.

Тофан ответил, что сам передвигается на старом Volkswagen Touareg.

Берлинский заявил, что подобные обмены репликами выглядят неуместно на фоне обсуждения чрезвычайного положения и сложной ситуации в стране.