Бэлуцел: Кодряну прикрыл уход из PAS обвинениями, о которых раньше не говорил.

По словам Бэлуцела, Кодряну последние четыре года входил в Национальное политическое бюро PAS, однако никогда не высказывал претензий, которые озвучил после своего ухода. Он отметил, что у бывшего коллеги была возможность поднимать эти вопросы внутри партии, но тот этого не делал, сообщает unimedia.info

Бэлуцел считает, что отставка Кодряну связана прежде всего с результатами недавних местных выборов в Оргееве, где PAS заняла лишь пятое место. По его мнению, партия уже признала необходимость реорганизации районной структуры и изменения подходов к работе с избирателями.

Депутат заявил, что надеется на наличие у Кодряну чувства ответственности за результат организации, которую тот возглавлял. При этом он подчеркнул, что обвинения в адрес PAS появились только после объявления об уходе из партии.

«Он замаскировал свой уход обвинениями, которых я никогда от него не слышал, хотя он входил в руководящий орган партии», — заявил Бэлуцел.

По его словам, никаких обсуждений о смещении Кодряну с должности не было, а решение об уходе тот принял самостоятельно.

Ранее Алексей Кодряну объявил о выходе из PAS, заявив, что в партии игнорируются альтернативные мнения, а принципы демократии и меритократии больше не соблюдаются. В PAS в ответ заявили, что уважают его решение, но считают необходимой перезагрузку организации в Оргеевском районе после неудачных результатов на выборах.