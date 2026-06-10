theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
10 Июня 2026, 12:15
8 516
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Бэлуцел: Кодряну прикрыл уход из PAS обвинениями, о которых раньше не говорил

Депутат PAS Адриан Бэлуцел прокомментировал решение Алексея Кодряну покинуть партию и отказаться от руководящих должностей в территориальной организации Оргеева.

Бэлуцел: Кодряну прикрыл уход из PAS обвинениями, о которых раньше не говорил.
Бэлуцел: Кодряну прикрыл уход из PAS обвинениями, о которых раньше не говорил.

По словам Бэлуцела, Кодряну последние четыре года входил в Национальное политическое бюро PAS, однако никогда не высказывал претензий, которые озвучил после своего ухода. Он отметил, что у бывшего коллеги была возможность поднимать эти вопросы внутри партии, но тот этого не делал, сообщает unimedia.info

Бэлуцел считает, что отставка Кодряну связана прежде всего с результатами недавних местных выборов в Оргееве, где PAS заняла лишь пятое место. По его мнению, партия уже признала необходимость реорганизации районной структуры и изменения подходов к работе с избирателями.

Депутат заявил, что надеется на наличие у Кодряну чувства ответственности за результат организации, которую тот возглавлял. При этом он подчеркнул, что обвинения в адрес PAS появились только после объявления об уходе из партии.

«Он замаскировал свой уход обвинениями, которых я никогда от него не слышал, хотя он входил в руководящий орган партии», — заявил Бэлуцел.

По его словам, никаких обсуждений о смещении Кодряну с должности не было, а решение об уходе тот принял самостоятельно.

Ранее Алексей Кодряну объявил о выходе из PAS, заявив, что в партии игнорируются альтернативные мнения, а принципы демократии и меритократии больше не соблюдаются. В PAS в ответ заявили, что уважают его решение, но считают необходимой перезагрузку организации в Оргеевском районе после неудачных результатов на выборах.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте