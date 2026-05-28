theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
28 Мая 2026, 14:13
10 859
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Апелляционная палата оставила в силе приговор Гуцул - 7 лет тюрьмы

Апелляционная палата "Центр" сегодня рассмотрела жалобу адвокатов башкана Гагаузии Евгении Гуцул.

Апелляционная палата оставила в силе приговор Гуцул - 7 лет тюрьмы.
Апелляционная палата оставила в силе приговор Гуцул - 7 лет тюрьмы.

Центральная Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции, которым башкан Евгения Гуцул и Светлана Попан были приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно, пишет ipn.md

Решение по апелляции, поданной защитой, было оглашено в четверг.

Евгения Гуцул отвергала все обвинения и заявила, что не совершала никаких незаконных действий. Она отметила, в период, указанный в материалах дела, она занимала в партии должность без права принятия решений.

Ранее башкан Гагаузии назвала вынесенный приговор «жестким» и заявила, что решение суда первой инстанции могло быть связано с политическими мотивами. 

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте