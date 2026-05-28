Апелляционная палата оставила в силе приговор Гуцул - 7 лет тюрьмы.

Центральная Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции, которым башкан Евгения Гуцул и Светлана Попан были приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно, пишет ipn.md

Решение по апелляции, поданной защитой, было оглашено в четверг.

Евгения Гуцул отвергала все обвинения и заявила, что не совершала никаких незаконных действий. Она отметила, в период, указанный в материалах дела, она занимала в партии должность без права принятия решений.

Ранее башкан Гагаузии назвала вынесенный приговор «жестким» и заявила, что решение суда первой инстанции могло быть связано с политическими мотивами.