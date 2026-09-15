Аннулированный диппаспорт Ботгроса мог быть использован на границе.

Диппаспорт, выданный Николаю Ботгросу, МИД признал недействительным после окончания депутатского мандата, и проинформировал погранполицию о необходимости изъять документ в случае появления его владельца на пограничном контроле.

Об этом сообщило Управление публичной дипломатии, стратегических коммуникаций и взаимодействия со СМИ МИД в ответ на запрос информации о статусе дипломатического паспорта бывшего депутата от PAS и возможном использовании документа после ухода из парламента, сообщает omniapres.md со ссылкой на telegraph.md

«В ответ на Ваш запрос сообщаем, что дипломатический паспорт, выданный на имя господина Николая Ботгроса, был признан недействительным в связи с утратой основания, послужившего причиной его выдачи, а также в связи с невозвратом документа в установленный срок. В соответствии с институциональными процедурами Генеральный инспекторат пограничной полиции был проинформирован с целью изъятия документа при предъявлении его владельца на пограничном контроле и передачи его Министерству иностранных дел для снятия с учета», — говорится в ответе МИД.

При этом Генеральный инспекторат пограничной полиции не сообщил, был ли документ фактически изъят. У ведомства также запрашивали информацию о возможном использовании дипломатического паспорта при пересечении границы после прекращения депутатского мандата.

Эта тема представляет интерес и в связи с эпизодом от 19 августа 2026 года. В тот день блогер Габриэль Кэлин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых автомобиль бывшего депутата Николая Ботгроса был замечен на пункте пропуска через государственную границу Леушены, на полосе CD, предназначенной для дипломатического корпуса.

После ответа Генерального инспектората пограничной полиции ведомству был направлен дополнительный запрос с просьбой прямо уточнить, был ли дипломатический паспорт, признанный недействительным, изъят или нет, учитывая, что МИД подтверждает: Пограничная полиция была уведомлена об этом.

Николай Ботгрос был избран депутатом по списку PAS на парламентских выборах 28 сентября 2025 года. В июне 2025 года, когда было объявлено о его кандидатуре, маэстро заявил, что принял приглашение представителей PAS и, «не в последнюю очередь», президента Майи Санду войти в избирательный список формирования.

Ботгрос подал заявление об отставке 25 марта 2026 года, а парламент принял его к сведению 26 марта. Его мандат прекратился с 27 марта 2026 года.