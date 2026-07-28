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noi.md logonoi
28 Июля 2026, 18:23
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Андриан Гаврилицэ назначен старшим советником в аппарате премьер-министра

Состав кабинета был опубликован на официальном сайте правительства.

Андриан Гаврилицэ назначен старшим советником в аппарате премьер-министра.
Андриан Гаврилицэ назначен старшим советником в аппарате премьер-министра.

Кабинет премьер-министра возглавляет Каролина Богатюк. Она является специалистом по европейским делам и стратегическим коммуникациям, а также исполнительным директором и соучредителем «Европейской инициативы» и общественного объединения «Граждане за Европу», передает noi.md со ссылкой на ipn.md

В команду премьер-министра входит также журналист Дмитрий Чорич, занимающий должность пресс-секретаря правительства. Андриан Гаврилицэ занимал должность министра финансов с ноября 2025 года в правительстве под руководством Александра Мунтяну, объявившего о своей отставке в начале июля. 

В нынешнем составе кабинета министров портфель финансов находится в ведении бывшего депутата от партии PAS Виктории Белоус.

Источник
noi.md logonoi
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