Андриан Гаврилицэ назначен старшим советником в аппарате премьер-министра.

Состав кабинета был опубликован на официальном сайте правительства.

Кабинет премьер-министра возглавляет Каролина Богатюк. Она является специалистом по европейским делам и стратегическим коммуникациям, а также исполнительным директором и соучредителем «Европейской инициативы» и общественного объединения «Граждане за Европу», передает noi.md со ссылкой на ipn.md

В команду премьер-министра входит также журналист Дмитрий Чорич, занимающий должность пресс-секретаря правительства. Андриан Гаврилицэ занимал должность министра финансов с ноября 2025 года в правительстве под руководством Александра Мунтяну, объявившего о своей отставке в начале июля.

В нынешнем составе кабинета министров портфель финансов находится в ведении бывшего депутата от партии PAS Виктории Белоус.