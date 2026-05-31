Александр Мунтяну: Днестр объединяет нас больше, чем разделяет.

В своем послании глава правительства назвал Днестр не просто географическим объектом, а важной частью жизни миллионов людей. По его словам, река связана с воспоминаниями многих поколений и является символом преемственности и единства, передает rupor.md

«Днестр дает нам воду, поддерживает жизнь сообществ, сельское хозяйство и экономику. Но помимо этого он дарит нам ощущение непрерывности», — отметил премьер.

Александр Мунтяну подчеркнул, что Днестр объединяет жителей обоих берегов независимо от политических взглядов и территориальных различий. По его словам, река остается общим достоянием и важнейшим природным ресурсом для всей страны.

В своем обращении премьер также затронул ситуацию, возникшую после российских атак на энергетическую инфраструктуру в районе Новоднестровска. Эти события вызвали обеспокоенность относительно возможного влияния на водные ресурсы и экосистему Днестра.

По словам главы правительства, произошедшее наглядно показало, насколько Молдова зависит от стабильности и безопасности этой водной артерии.

«От состояния Днестра зависят здоровье людей, развитие наших населенных пунктов и будущее следующих поколений», — подчеркнул Александр Мунтяну.

Завершая обращение, премьер-министр призвал граждан бережно относиться к реке и окружающей среде, отметив, что забота о Днестре означает заботу о будущем Республики Молдова.

День Днестра традиционно отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая и посвящен сохранению одной из важнейших рек страны, обеспечивающей водой большую часть населения Молдовы.