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rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 21:00
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Звезда «Человека-паука» женился на дизайнере из Молдовы

Исполнитель роли Неда в супергеройской франшизе Marvel Джейкоб Баталон сыграл свадьбу с дизайнером интерьеров родом из Молдовы. Пара узаконила отношения спустя год после помолвки.

Звезда «Человека-паука» женился на дизайнере из Молдовы.
Звезда «Человека-паука» женился на дизайнере из Молдовы.

Слухи о тайном бракосочетании подтвердились во время промо-тура фильма «Человек-паук: Абсолютно новый день». Актер появился на публике с обручальным кольцом и в интервью случайно назвал девушку женой. Окончательным подтверждением стало изменение фамилии на двойную — Ляхов-Баталон — на персональном сайте избранницы актера, пишет rupor.md со ссылкой на people.com

Известно, что Вероника Ляхов родилась и выросла в Молдове, после чего жила в Бельгии и переехала в Нью-Йорк для учебы в Технологическом институте моды. Пара обручилась в марте 2025 года в Нью-Йорке. Как отмечают западные СМИ, подготовкой к торжеству занималась Вероника, а сам актер с юмором отметил, что узнал о существовании разных названий цветов именно во время организации свадьбы.

Звезда «Человека-паука» женился на дизайнере из Молдовы

Звезда «Человека-паука» женился на дизайнере из Молдовы

Звезда «Человека-паука» женился на дизайнере из Молдовы

Звезда «Человека-паука» женился на дизайнере из Молдовы

Источник
rupor.md logorupor
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