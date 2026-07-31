Звезда «Человека-паука» женился на дизайнере из Молдовы.

Исполнитель роли Неда в супергеройской франшизе Marvel Джейкоб Баталон сыграл свадьбу с дизайнером интерьеров родом из Молдовы. Пара узаконила отношения спустя год после помолвки.

Слухи о тайном бракосочетании подтвердились во время промо-тура фильма «Человек-паук: Абсолютно новый день». Актер появился на публике с обручальным кольцом и в интервью случайно назвал девушку женой. Окончательным подтверждением стало изменение фамилии на двойную — Ляхов-Баталон — на персональном сайте избранницы актера, пишет rupor.md со ссылкой на people.com

Известно, что Вероника Ляхов родилась и выросла в Молдове, после чего жила в Бельгии и переехала в Нью-Йорк для учебы в Технологическом институте моды. Пара обручилась в марте 2025 года в Нью-Йорке. Как отмечают западные СМИ, подготовкой к торжеству занималась Вероника, а сам актер с юмором отметил, что узнал о существовании разных названий цветов именно во время организации свадьбы.