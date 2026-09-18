Журналиста Дмитрия Чубашенко не выпускают за границу.

Чубашенко уже два часа держат на границе и не выпускают.

Как отметил Дмитрий Чубашенко, они это называют «контроль на второй линии», пишет noi.md

Журналист попросил протокол задержания и акт по результатам проверки, но получил отказ. Он попросил пригласить любого полицейского, чтобы написать жалобу – но никто не приходит.

«Но продолжают не выпускать за границу. Позвонил в 112. Попросил принять заявление на бездействия представителей Пограничной полиции. Обещали разобраться. Вернули документы, попросил еще раз пригласить любого полицейского, чтобы написать жалобу. Ответили, что они не agent constatator, а начальники на выезде - задерживают преступника», - отметил журналист.

Пограничная полиция пока не прокомментировала этот инцидент.