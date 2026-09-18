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noi.md logonoi
18 Сентября 2026, 16:26
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Журналиста Дмитрия Чубашенко не выпускают за границу

Чубашенко уже два часа держат на границе и не выпускают.

Журналиста Дмитрия Чубашенко не выпускают за границу.
Журналиста Дмитрия Чубашенко не выпускают за границу.

Как отметил Дмитрий Чубашенко, они это называют «контроль на второй линии», пишет noi.md

Журналист попросил протокол задержания и акт по результатам проверки, но получил отказ. Он попросил пригласить любого полицейского, чтобы написать жалобу – но никто не приходит. 

«Но продолжают не выпускать за границу. Позвонил в 112. Попросил принять заявление на бездействия представителей Пограничной полиции. Обещали разобраться. Вернули документы, попросил еще раз пригласить любого полицейского, чтобы написать жалобу. Ответили, что они не agent constatator, а начальники на выезде - задерживают преступника», - отметил журналист. 

Пограничная полиция пока не прокомментировала этот инцидент.

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Источник
noi.md logonoi
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