18 Сентября 2026, 16:26
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Журналиста Дмитрия Чубашенко не выпускают за границу.
Журналиста Дмитрия Чубашенко не выпускают за границу
Чубашенко уже два часа держат на границе и не выпускают.
Как отметил Дмитрий Чубашенко, они это называют «контроль на второй линии», пишет noi.md
Журналист попросил протокол задержания и акт по результатам проверки, но получил отказ. Он попросил пригласить любого полицейского, чтобы написать жалобу – но никто не приходит.
«Но продолжают не выпускать за границу. Позвонил в 112. Попросил принять заявление на бездействия представителей Пограничной полиции. Обещали разобраться. Вернули документы, попросил еще раз пригласить любого полицейского, чтобы написать жалобу. Ответили, что они не agent constatator, а начальники на выезде - задерживают преступника», - отметил журналист.
Пограничная полиция пока не прокомментировала этот инцидент.