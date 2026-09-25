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protv.md logoprotv
25 Сентября 2026, 10:28
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Жунгиету: Потребители должны научиться экономить энергию

Министр энергетики считает, что снизить влияние высоких цен могут не только компенсации - в долгосрочной перспективе снижение потребления и повышение энергоэффективности должны стать частью мер государства и потребителей.

Жунгиету: Потребители должны научиться экономить энергию.
Жунгиету: Потребители должны научиться экономить энергию.

Министерство уже разрабатывает программы по повышению энергоэффективности, в том числе для многоквартирных домов, где потребление энергии особенно высокое, пишет protv.md

«Как страна, мы потребляем более 50% энергии в зданиях. А проекты по повышению энергоэффективности зданий требуют времени», — объяснил министр.

Жунгиету привел в пример многоквартирный дом в Бельцах, отремонтированный в рамках пилотного проекта, в котором был реализован ряд мер по повышению энергоэффективности.

«Я думаю, что счета будут примерно на 60% ниже, чем в домах, которые не прошли такую модернизацию», — сказал министр.

По его словам, утепление зданий и сокращение потерь позволяют экономить независимо от источника отопления.

«Меры по повышению энергоэффективности позволяют экономить энергию», — отметил Жунгиету.

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Источник
protv.md logoprotv
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